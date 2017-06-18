Звезды спорта и эстрады посетили российскую военную базу в Гюмри

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Участники акции "Кинодесант" провели мастер-классы и выступили с гала-концертом для военнослужащих российской военной базы в Гюмри в Армении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащих и членов их семей порадовали своим творчеством ансамбли "Форпост" и "Черные береты", артисты Юрий Смыслов, Владимир и Маруся Левкины, Родион Газманов, Екатерина Белоцерковская, Мали, Паскаль," - отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

С добрыми пожеланиями к военнослужащим обратились начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев, актер Алексей Огурцов, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Главным подарком для собравшихся стал показ фильма "Чемпионы: Быстрее - Выше - Сильнее". Картину, получившую положительные отзывы зрителей по всей стране, представил актер театра "Современник" Василий Мищенко.

Во время посещения российской военной базы гости осмотрели мемориальный комплекс воинской славы "Холм Чести", ознакомились с особенностями прохождения службы и быта военнослужащих, инфраструктурой космодрома, жилищными условиями семей военнослужащих.