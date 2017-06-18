Звезды спорта и эстрады посетили российскую военную базу в Гюмри

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Участники акции "Кинодесант" провели мастер-классы и выступили с гала-концертом для военнослужащих российской военной базы в Гюмри в Армении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащих и членов их семей порадовали своим творчеством ансамбли "Форпост" и "Черные береты", артисты Юрий Смыслов, Владимир и Маруся Левкины, Родион Газманов, Екатерина Белоцерковская, Мали, Паскаль," - отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
С добрыми пожеланиями к военнослужащим обратились начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев, актер Алексей Огурцов, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
Главным подарком для собравшихся стал показ фильма "Чемпионы: Быстрее - Выше - Сильнее". Картину, получившую положительные отзывы зрителей по всей стране, представил актер театра "Современник" Василий Мищенко.
Во время посещения российской военной базы гости осмотрели мемориальный комплекс воинской славы "Холм Чести", ознакомились с особенностями прохождения службы и быта военнослужащих, инфраструктурой космодрома, жилищными условиями семей военнослужащих.