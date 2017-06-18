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Онкобольную жительницу Апатит планируется доставить на лечение в Москву бортом МЧС

Общество
18 июня, 22:22 дата обновления: 18 июня, 22:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Cпецборт с врачами Отряда "Центроспас" МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" может вылететь в Мурманск 19 июня

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Страдающую онкозаболеванием жительницу Апатит Мурманской области Дарью Старикову, пожаловавшуюся в ходе "Прямой линии" президенту РФ на проблемы в здравоохранении, планируется доставить на лечение в Москву спецбортом МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"К вылету в Мурманск подготовлен самолет МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую высококвалифицированную помощь во время полета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спецборт с врачами Отряда "Центроспас" МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" может вылететь в Мурманск 19 июня.

Как сообщили ТАСС в правительстве Мурманской области, "консилиум заполярных и ведущих российских онкологов принял решение транспортировать больную в Москву в Институт онкологии имени Герцена". Там добавили, что для консилиумов часть врачей прибыла в Мурманск, остальные участвовали в них по удаленным каналам связи. Это решение было зафиксировано в распоряжении, подписанным министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

О страдающей онкологическим заболеванием Дарьей Стариковой стало широко известно после ее звонка на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину 15 июня. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза, причем делали массаж и уколы, что противопоказано при онкологии. Точный диагноз ей смогли поставить только в Мурманске.

Старикова в пятницу вечером была госпитализирована после обострения и открывшегося кровотечения в реанимацию больницы Кировска. После стабилизации состояния ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу. Состояние оценивается как средней тяжести, сейчас она остается в реанимации. 

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