ЕГЭ-2017 завершится экзаменами по истории и химии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Основная волна ЕГЭ 2017 года завершится в понедельник экзаменами по истории и химии. Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора, результаты станут известны не позднее 4 июля.

"Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали около 135 тыс. человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействован более 2800 пунктов проведения экзаменов (ППЭ)", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На выполнение отводится четыре часа. Чтобы сдать ЕГЭ, нужно набрать минимум 32 балла.

"Заявления на участие в ЕГЭ по химии в основной период подали 83,5 тысячи человек, экзамен пройдет в более чем 2600 ППЭ", - уточнили в Рособрнадзоре.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 34 задания. На их выполнение отводится 3,5 часа. Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии - 36 баллов.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая по 19 июня. В нем принимают участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. человек - выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

На данный момент известны итоги четырех экзаменов: по географии, информатике, математике базового и профильного уровней. По географии средний балл вырос по сравнению с прошлым годом на 1 балл - до 55, по информатике вырос на три балла - до 59. Средний балл по базовой математике вырос с 4,15 до 4,24, по профильной увеличился на 1 балл и вырос до 47,1 балла.

По информации Рособрнадзора, серьезных нарушений на ЕГЭ в этом году не было, однако происходили технические неполадки. К примеру, из-за аварийного отключения электроэнергии в Екатеринбурге и паводка в Ставрополье сдача экзаменов для некоторых была перенесена на резервные дни. Количество попыток списать или пронести телефон на экзамен, по словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, в этом году в среднем уменьшилось на 25%.

Резервные дни пройдут с 20 июня по 1 июля и предусмотрены для сдачи всех предметов. Сдать экзамены в резервный срок смогут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов - русскому языку и математике, либо пропустившие экзамен по уважительной причине.