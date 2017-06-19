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Бывшие жители южных Курил из-за тумана вновь не смогли вылететь на острова

Общество
19 июня, 2:44 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, июня. /ТАСС

На борту самолета "Аврора" должны лететь 70 человек, включая 35 бывших жителей южных Курил и их родственников

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ТОКИО, 19 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Запланированный на понедельник вылет на южные Курилы их бывших японских жителей вновь не состоится из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Накасибэцу на острове Хоккайдо, где с 17 июня находится самолет российской компании "Аврора", призванный выполнить этот рейс.

"Все участники полета находятся уже вне воздушного вокзала, посадка не планируется, мы ждем погоды",- сказал представитель аэропорта.

Вылет первоначально был назначен на 08:30 по местному времени (02:30 мск), но его пришлось отложить из-за сильного тумана в аэропорту Менделеево на острове Кунашир. Ранее по той же причине не удалось совершить такой полет в воскресенье.

На борту "Авроры" должны полететь 70 человек, включая 35 бывших жителей южных Курил и их родственников. Часть из них должна сойти на Кунашире, чтобы отправиться к захоронениям, а остальные полетят дальше - на Итуруп. Оттуда самолет вернется в Японию обратным маршрутом через Кунашир.

Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. Ранее для выполнения поездок подобного рода использовалось океанское судно.

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