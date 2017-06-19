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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге в Мьянме

Общество
19 июня, 5:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В российском ведомстве также отметили, что официальные власти Мьянмы контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию распространения заболевания

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты из Роспотребнадзора обратили внимание российских туристов на вспышку лихорадки Денге в Мьянме и призвали учитывать данную ситуацию при планировании поездок в эту страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С января 2017 года в стране зарегистрировано 1477 случаев заболеваний лихорадкой Денге, из которых восемь закончились летальным исходом. Текущая вспышка является самой крупной с 2010 года", - сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на органы здравоохранения Мьянмы.

В российском ведомстве также отметили, что официальные власти Мьянмы контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Денге на территории государства.

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