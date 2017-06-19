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Google ужесточает борьбу с распространением экстремистских видео на YouTube

Общество
19 июня, 7:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июня. /ТАСС

Корпорация в скором времени обновит свои инструменты по автоматическому распознаванию и удалению видео, содержащих пропаганду терроризма и прочий экстремистский контент

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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Американская корпорация Google, входящая в холдинг Alphabet, ужесточает борьбу с распространением видеозаписей экстремистского содержания на принадлежащем ей интернет- сервисе YouTube. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении компании со штаб-квартирой в Маунтин-Вью (штат Калифорния).

Как объявили в Google, корпорация в скором времени обновит и значительно улучшит свои инструменты по автоматическому распознаванию и удалению видео, содержащих пропаганду терроризма и прочий экстремистский контент. Также компания намерена увеличить число своих сотрудников, которые в ручном режиме занимаются поиском и удалением таких записей.

Кроме того, Google расширит свое сотрудничество с общественными организациями, борющимися с распространением экстремистских материалов в интернете. Они помогут компании находить размещенный на YouTube контент, который может предназначаться для вербовки потенциальных экстремистов. Корпорация также заявила, что намерена электронным способом связываться с лицами, заинтересовавшимися подобными видео, и отправлять им ссылки на записи антиэкстремистского содержания с целью побудить их не связывать свою жизнь с терроризмом.

"Несмотря на то, что мы и другие компании в течение многих лет работаем над тем, чтобы распознавать и удалять контент, который не соответствует нашей политике, горькая правда состоит в том, что мы, как индустрия, должны признать: предстоит еще много работы", - приводятся в распространенном сообщении слова главного юрисконсульта Google Кента Уокера.

"Экстремисты и террористы хотят не только подорвать нашу безопасность, но и уничтожить наши ценности и все те вещи, которые делают общество открытым и свободным. Мы им не позволим", - заявили в Google, добавив, что анонсированные изменения положительно повлияют на YouTube.

В четверг администрация социальной сети Facebook объявила, что испытывает новые инструменты противодействия распространению в интернете пропаганды экстремизма и терроризма, которые опираются на элементы искусственного интеллекта и позволяют реже задействовать людей при принятии решения об удалении и блокировании вредоносного контента.

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