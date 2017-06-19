Регионы РФ поддержали предложение о продлении пребывания сирот-инвалидов в детдомах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские регионы поддержали предложение, позволяющее сиротам с тяжелыми и множественными нарушениями развития оставаться в детских домах-интернатах не до совершеннолетия, а до 23 лет. В настоящее время Минтруд, Минобрнауки и Минздрав прорабатывают эту инициативу, а результаты будут доложены до 1 января 2018 года.

В перспективе детей с тяжелыми нарушениями планируется вообще не отправлять во взрослые интернаты, а в качестве альтернативы пожизненному проживанию в детдомах рассматривается организация сопровождаемого проживания. Опрошенные ТАСС эксперты отметили, что уже сейчас подобные меры реализуются в различных форматах в ряде учреждений регионов. Однако, по их словам, чтобы комплексно подготовиться к внедрению инициативы потребуется дополнительное финансирование и помощь со стороны властей.

Потому что некуда идти

О том, что просьбы о необходимости продления пребывания сирот с инвалидностью в детских домах поступают, рассказали уполномоченные по правам ребенка в российских регионах, в том числе и детский омбудсмен в Крыму Ирина Клюева. "Совсем недавно ко мне было обращение с просьбой продлить пребывание в детском доме такого человека, потому что ему некуда идти совершенно. Мы понимаем, что хоть ребенку и 18 лет, но с нарушениями развития он так и будет пожизненно ребенком: он не сможет себя обеспечивать, обслуживать, а социальная защита готова принять его как взрослого человека только с 23 лет. "А где это время он будет находиться, кто будет за ним ухаживать, как он будет жить, в каких условиях? У некоторых вообще нет даже места для проживания", - отметила Клюева.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко заявила, что при реализации предложения должна оказываться помощь регионам. "Продолжить госпрограмму по сопровождению детей-сирот с ограниченными физическими возможностями до 23 лет было бы правильно. Дети-инвалиды проживают в специализированных детских домах и интернатных учреждениях, после 18 лет ребенок-инвалид, например, с умственной отсталостью переводится в то, что мы называем социально- реабилитационный центр, но по сути это то, что раньше мы называли домом престарелых, там совершенно иные условия", - отметила Адаменко.

Поддерживает инициативу детский омбудсмен Владимирской области Геннадий Прохорычев, в прошлом воспитанник детского дома. Он и сам, будучи студентом, неоднократно приезжал в детский дом на каникулы. "И нас оттуда не выгоняли, это правильно, и теперь будет закреплено на законодательном уровне. Для ребенка, у которого нет семьи, дом - это детский дом и его воспитатели", - сказал он, добавив, что при этом нововведение потребует выделения дополнительных средств на содержание выпускников.

В Омской области решить существующую проблему пытаются социально ориентированные НКО, и, как отмечают в региональном Министерстве труда и социального развития, небезуспешно.

"В городском центре помощи особым детям Омской региональной общественной организации инвалидов "Планета друзей" с мая 2016 года действует отделение дневного пребывания молодых людей старше 18 лет с ментальными нарушениями. Это площадка для обучения людей с инвалидностью самостоятельной жизни и самостоятельному проживанию и освобождение ближайших родственников от необходимости повседневного присмотра. В 2017 году в рамках проекта будет открыто социальное общежитие для таких молодых людей, и будет продолжена работа по сопровождаемому проживанию без участия родителей и лиц, их замещающих", - уточнили в региональном министерстве.

Мастерские и тренировочные квартиры

Поскольку процесс адаптации людей с нарушениями развития является ключевым вопросом в поднятой проблеме, представители российских регионов также поделились своими способами ее решения. Например, директор Автозаводского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Нижнем Новгороде Михаил Жинько выдвигал инициативу еще 20 лет назад.

"Тогда мы построили общежитие для тех ребятишек, которым исполнялось 18 лет и которые должны были идти в психоневрологические интернаты (ПНИ), эти ребята у меня получили специальности, работают у меня в штате. Выросших сирот, в которых педагоги вложили громадный труд, мы не пустили в ПНИ, где принимали только престарелых и пожилых инвалидов", - сказал он, добавив, что на базе дома- интерната были построены швейный и столярно-слесарный цеха.

Кроме того, в Нижнем Новгороде есть и две тренировочные квартиры для учебного сопровождаемого проживания. Пилотные проекты по формированию программ жизнеустройства молодых людей с ментальными нарушениями запущены на базе нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и молодежи "Верас" - этот центр лечебной педагогики и социальной адаптации - единственное учреждение такого формата в регионе.

"Ребята в сопровождении социальных работников и педагогов в течение учебного курса от двух месяцев и более учатся, формируют навыки самообслуживания. Как и любой ребенок в семье, у нас ребята учатся готовить, ходить в магазины, делать покупки, пользоваться деньгами, убираться, формировать навыки личной гигиены, учатся коммуникации друг с другом, учим правильно организовывать свободный досуг. Они живут в этих квартирах, но утром, как и все, они уходят на работу", - пояснила директор центра Людмила Веко.

Индивидуальный подход

По словам главы комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова, в городе уже открылся первый в России дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития, который является альтернативой психоневрологическому интернату - он рассчитан на 19 человек, у каждого своя комната с санузлом.

"Сейчас по каждому человеку в городе вопрос решается индивидуально. В детском учреждении могут жить уже взрослые по факту люди, уже под 30 лет, а интеллект - ниже 5-6 летнего возраста, поэтому мы всеми силами поддерживаем необходимость внесения изменений", - сказал он.

О возможных сложностях, которые могут возникнуть при внедрении инициативы, рассказал заместитель директора по лечебной работе Новодвинского детского дома-интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии в Архангельской области Анатолий Борисов. "Тех, кому уже исполнилось 18, не могут лечить педиатры, в учреждении должен быть врач, который обслуживает взрослых, например, врач общей практики, который может работать с пациентами разных возрастных категорий. Опять же нужно будет решать вопрос проживания старших и младших, разных моментов много", - уточнил он, отметив, что в интернате и сейчас остаются проживать те, кому уже исполнилось 18 лет.

Опыт пребывания сирот с нарушениями развития в детских домах-интернатах в возрасте до 23 лет имеется и в Калужской области - в регионе функционирует Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей, где созданы молодежное отделение на 12 мест и отделение "социальная гостиница" на 5 мест для инвалидов, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве до 23 лет.

Подобные меры действуют и в единственном в Новгородской области стационарном учреждении для детей с глубокой умственной отсталостью. В 2014 году в детском доме- интернате имени Ушинского было решено открыть отделение для молодых инвалидов до 35 лет из числа детей, которые воспитывались здесь ранее.

"Мы сами инициировали областной закон, который разрешает оставаться нашим воспитанникам в интернате до 35 лет, но давно ждем подобного решения на уровне страны. Но, в конечном счете, пожизненно их содержать в детском доме- интернате нельзя: они должны все-таки жить среди своих сверстников", - пояснил директор учреждения Александр Рыбка, добавив, что сейчас в отделении для молодых инвалидов воспитывается 60 человек, самому старшему - 25 лет.

Группы молодых инвалидов, где остаются люди с 18 до 23 лет, также есть в Шадринском детском доме-интернате в Курганской области. "Проект работает уже порядка 3 лет, сейчас в группе 19 человек, основное направление адаптации таких людей - трудовое обучение", - уточнил директор учреждения Вячеслав Велижанцев.

Об инициативе

Ранее о разработке инициативы со ссылкой на члена Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ Елену Клочко сообщала газета "Известия". По данным издания, о результатах работы над соответствующим поручением вице-премьера РФ Ольги Голодец ответственные министерства должны доложить до 1 января 2018 года.