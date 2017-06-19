Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

Общество
19 июня, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Желтый является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в понедельник в Московском регионе из-за грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса тепла. Ветер западный 7-12 м/с, ожидается небольшой дождь и гроза в отдельных районах.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
2
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
3
На Камчатке медведь напал на человека
4
ЦБ отозвал лицензию у двух небанковских кредитных организаций
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Наезд фургона на толпу в Лондоне. Хроника событий
7
СМИ: шесть ракет КСИР Ирана с высокой точностью поразили позиции террористов
Темы дня
Загрузка...
Реклама