Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в понедельник в Московском регионе из-за грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса тепла. Ветер западный 7-12 м/с, ожидается небольшой дождь и гроза в отдельных районах.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности.