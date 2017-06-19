Более 300 человек посоревнуются в 19 компетенциях на чемпионате AtomSkills в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Более 300 работников предприятий атомной отрасли посоревнуются в 19 компетенциях на II чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills ГК "Росатом" AtomSkills, который в понедельник открылся в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе чемпионата.

"В AtomSkills-2017 примут участие более 300 человек и около 400 отраслевых экспертов. Соревнования будут проходить по 19 компетенциям, среди них 12 компетенций из перечня WorldSkills Hi-Tech и семь уникальных отраслевых компетенций - "Водитель спецавтомобиля", "Дозиметрист", "Инженерное проектирование", "Инженер-технолог", "Неразрушающий контроль", "Работы на универсальных станках", "Ремонт механического оборудования", - уточнили в пресс-службе.

По словам организаторов, победители и призеры в возрастной категории до 28 лет получат возможность войти в состав отраслевой сборной для участия в WorldSkills Hi-Tech-2017, остальные участники получат шанс присоединиться к отраслевому экспертному сообществу.

"В рамках AtomSkills-2017 будет организована работа деловой программы. Представители предприятий Росатома, опорных учебных заведений, органов управления образованием, ведущие российские и международные эксперты, представители движения WorldSkills обсудят условия и методы эффективной подготовки и развития инженерных и рабочих кадров для атомной отрасли", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, "то, что набор компетенций растет, усложняются задания, растет объем деловой программы, говорит о том, что Росатом крайне серьезно подходит к этому чемпионату, это действительно позволяет выявлять лучших рабочих".

"Я считаю, что мы сделали важный шаг - для второго года сразу практически удвоить количество компетенций, это серьезный вызов. Очень важно было их правильно подобрать, отбор этих новых компетенций проходил с участием первых руководителей госкорпорации. Таким образом, мы достаточно внимательно отнеслись к тем заявкам, которые сформировали уже сами дивизионы. Для нас важно конкурировать в тех компетенциях, которые сегодня присутствуют на соревнованиях WorldSkills, но нам крайне важно выделять свои собственные базовые компетенции, которые нам крайне необходимы внутри отрасли", - заявил первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям - главный финансовый директор ГК "Росатом" Николай Соломон.

О чемпионате

AtomSkills проводится с 2016 года, его цель - внедрение международных стандартов WorldSkills в систему подготовки рабочих и инженеров атомной отрасли. На сегодняшний день AtomSkills является самым масштабным среди чемпионатов

профессионального мастерства по методике WorldSkills, организуемых промышленными компаниями в России.

В 2016 году в чемпионате приняли участие 200 работников предприятий и 200 экспертов, соревнования проводились по 10 компетенциям. В этом году чемпионат пройдет с 19 по 23 июня на территории МВЦ "Екатеринбург-Экспо".