В Минздраве сформируют рабочую группу по обращениям "Прямой линии"

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ создаст рабочую группу, в рамках которой будут анализировать обращения, прозвучавшие на "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, касающиеся сферы здравоохранения.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Веронику Скворцову.
"Предстоит не только разобрать каждое обращение и постараться помочь всем обратившимся, но выявить наиболее проблемные точки для принятия, если потребуется, системных мер", - приводит пресс-служба слова министра.
В группу войдут сотрудники министерства, ведущие специалисты по наиболее значимым направлениям здравоохранения, а также представители регионов.
Пятнадцатая по счету "Прямая линия" президента России Владимира Путина состоялась 15 июня. Она длилась 3 часа 56 минут. Глава государства ответил почти на 70 вопросов.