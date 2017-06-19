В Минздраве сформируют рабочую группу по обращениям "Прямой линии"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ создаст рабочую группу, в рамках которой будут анализировать обращения, прозвучавшие на "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, касающиеся сферы здравоохранения.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Веронику Скворцову.

"Предстоит не только разобрать каждое обращение и постараться помочь всем обратившимся, но выявить наиболее проблемные точки для принятия, если потребуется, системных мер", - приводит пресс-служба слова министра.

В группу войдут сотрудники министерства, ведущие специалисты по наиболее значимым направлениям здравоохранения, а также представители регионов.

Пятнадцатая по счету "Прямая линия" президента России Владимира Путина состоялась 15 июня. Она длилась 3 часа 56 минут. Глава государства ответил почти на 70 вопросов.