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В Минздраве сформируют рабочую группу по обращениям "Прямой линии"

Общество
19 июня, 10:06 дата обновления: 19 июня, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

По словам главы ведомства, предстоит не только разобрать каждое обращение и постараться помочь всем обратившимся, но и выявить наиболее проблемные точки для принятия системных мер

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ создаст рабочую группу, в рамках которой будут анализировать обращения, прозвучавшие на "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, касающиеся сферы здравоохранения.

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Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Веронику Скворцову.

"Предстоит не только разобрать каждое обращение и постараться помочь всем обратившимся, но выявить наиболее проблемные точки для принятия, если потребуется, системных мер", - приводит пресс-служба слова министра.

В группу войдут сотрудники министерства, ведущие специалисты по наиболее значимым направлениям здравоохранения, а также представители регионов.

Пятнадцатая по счету "Прямая линия" президента России Владимира Путина состоялась 15 июня. Она длилась 3 часа 56 минут. Глава государства ответил почти на 70 вопросов.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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