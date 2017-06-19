Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты шестого созыва

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ нового, шестого, созыва на своем первом пленарном заседании избрала журналиста Валерия Фадеева секретарем ОП.

Кандидатура Фадеева была единственной, выдвинутой на пост руководителя ОП Советом старейшин палаты. В понедельник ее единогласно поддержали члены палаты шестого созыва. После объявления результатов голосования председательствующий на заседании секретарь ОП предыдущего созыва Вячеслав Бочаров заявил о двух воздержавшихся, одним из которых оказался сам Фадеев.

Кроме того, были избраны первый замсекретаря ОП, им стал Вячеслав Бочаров, три замсекретаря - Лидия Михеева, Сергей Орджоникидзе, занимавший пост первого замсекретаря палаты в прошлом составе палаты, Александр Точенов. Также был избран почетный секретарь ОП, им стал академик Евгений Велихов, являвшийся ранее секретарем ОП.

Согласно регламенту, секретарь организует работу совета палаты, подписывает решения и запросы ОП, представляет палату в отношениях с органами госвласти, направляет заключения ОП на законопроекты, участвует в формировании Общественных наблюдательных комиссий.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели - помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти. В состав ОП входят 168 человек.

Формирование нового состава ОП началось 20 марта. Он формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента России, 84 - делегированы общественными палатами субъектов РФ (свою кандидатуру пока не выдвинула палата Севастополя), еще 43 были отобраны членами палаты действующего и нового составов из 403 кандидатов от некоммерческих организаций путем голосования по 14 направлениям общественной деятельности.