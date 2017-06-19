Секретарь ОП Фадеев будет работать журналистом в "Эксперте" и на Первом канале

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Валерий Фадеев, избранный в понедельник секретарем Общественной палаты нового, шестого, созыва, покинул посты генерального директора и главного редактора журнала "Эксперт", но намерен работать в журнале и на Первом канале журналистом.

"Что касается журнала, то я уже оставил должность генерального директора и главного редактора, чтобы здесь не было конфликта интересов", - сказал он ТАСС. "Многие темы, которые затрагивает "Эксперт", пересекаются с темами в Общественной палате", - пояснил Фадеев. "Я буду работать просто журналистом в "Эксперте", - уточнил он.

Что касается работы на Первом канале, где Фадеев ведет аналитическую программу "Воскресное время", то там он продолжит работу обозревателем.

"На Первом канале работу обозревателем тоже продолжу, то есть, фактически, я работаю и там, и там журналистом", - пояснил собеседник агентства.