Новый секретарь ОП Фадеев готов добиваться финансирования работы ОНК

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Избранный в понедельник секретарем Общественной палаты (ОП) РФ нового, шестого, созыва Валерий Фадеев подтвердил готовность реализовать планы по укреплению института Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), контролирующих соблюдение прав человека в местах лишения свободы.
Занимавший ранее пост секретаря ОП РФ Александр Бречалов неоднократно призывал решить проблему финансирования деятельности ОНК, в частности поездок в места лишения свободы, которые находятся в сотнях километрах от областных центров.
"Мне кажется очень важным продолжать эту работу и добиваться нормальной человеческой жизни в местах лишения свободы. Поэтому надо усилить это направление, добиваться финансирования, с этим совершенно согласен", - заявил Фадеев ТАСС в первом интервью на новом посту.
Одновременно он высказался и за усиление контроля за чистотой рядов ОНК. "Не только правозащитники оказываются иногда в составе этих комиссий", - отметил секретарь ОП, напомнив о том, что в прежние годы в ряде регионов возникали скандалы в связи нарушением законодательства некоторыми членами ОНК.
В соответствии с федеральным законодательством, членов ОНК назначает Общественная палата РФ сроком на три года. Членство в ОНК является неоплачиваемой деятельностью.
Валерий Фадеев также заявил, что ОП должна выступать с масштабными проектами и отстаивать свое мнение в Государственной думе.
"Палата должна энергично влиять на федеральную повестку дня, здесь лежит ключ. Палата должна выступать с масштабными предложениями и настаивать на том, чтобы эти предложениям обсуждались в Государственной думе", - сказал он ТАСС в первом интервью в новой должности.
В этой связи Фадеев отметил важность так называемых нулевых чтений законопроектов в ОП. "Нулевые" чтения чем хороши? Законопроекты [в рамках нулевых чтений] обсуждаются еще до внесения в Государственную думу, и законопроекты бывают весьма принципиального характера", - указал он. "И здесь надо смелее выступать", - считает секретарь ОП.
Он также указал на необходимость усилить деятельность ОП по трем направлениям. "Я думаю, что три акцента должно быть: это усиление регулярной работы на местах, в частности, с региональными общественными палатами", - сказал Фадеев.
"Второй акцент - социальная повестка. Палата должна, отталкиваясь от нужд населения, от их интересов, от их прав, влиять на федеральную повестку, особенно сейчас, когда есть проблемы с экономическим ростом, есть проблемы с неравномерностью распределения доходов. Мне кажется, что здесь Общественная палата должна усилить свою работу", - продолжил он.
"И третий акцент - это не уклоняться от резонансных проблем, особенно в части ущемления прав граждан, на местах, в первую очередь, конечно", - пояснил секретарь ОП.