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Фадеев положительно оценивает форум "Сообщество"

Общество
19 июня, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Новый секретарь ОП надеется, что созданный его предшественником Александром Бречаловым форум позволит повысить взаимодействие гражданских активистов и чиновников

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Валерий Фадеев, избранный в понедельник секретарем Общественной палаты (ОП) нового, шестого, созыва, надеется, что созданный его предшественником Александром Бречаловым форум "Сообщество" позволит повысить взаимодействие гражданских активистов и чиновников.

"Форум "Сообщество" хорош тем, что он дает активистам возможность собраться, перенимать опыт, распространять опыт. Сюда надо вовлекать и чиновников, и, что еще важно - средства массовой информации. Тогда, мне кажется, можно будет добиться большей эффективности", - сказал Фадеев ТАСС в первом интервью в новой должности.

Он видит проблему в том, как складываются отношения между гражданскими активистами, некоммерческими организациями (НКО) с чиновниками. "Проблема заключается в том, что часто коммуникация между активистами, НКО и бюрократией неэффективна, иногда этой коммуникации просто нет, иногда бюрократия на местах попросту побаивается активистов, не хочет иметь с ними дела", - признал Фадеев. "С другой стороны, и активисты не всегда умеют взаимодействовать с чиновниками, относятся к ним без должного уважения. Это плохо, потому что совместная работа может давать сильные результаты", - отметил секретарь ОП.

По его словам, необходимо "сокращать дистанцию между бюрократией и активистами".

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. Завершается цикл итоговым форумом, который обычно проходит в Москве в ноябре. За два прошедших года форумной кампании "Сообщество" собрало 20 тысяч участников и 1,5 тыс. волонтеров.

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