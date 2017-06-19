Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени

Общество
19 июня, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В частности, изменениями, вносимыми в статьи 93, 101 и 108 Кодекса, уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс, уточняющий порядок установления неполного рабочего времени. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Федеральным законом предусматривается инкорпорация отдельных положений некоторых правовых актов СССР и РСФСР в Трудовой кодекс Российской Федерации, - говорится в сообщении. - В частности, изменениями, вносимыми в статьи 93, 101 и 108 Кодекса, уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха". Кроме того, вводится правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

В статьях 152 и 153 Трудового кодекса конкретизируется порядок учета работы, произведенной сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере.

Закон был принят Государственной думой 7 июня и одобрен Советом Федерации 14 июня 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
4
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
Борт МЧС вылетел в Мурманск за онкобольной девушкой, дозвонившейся Путину
Темы дня
Загрузка...
Реклама