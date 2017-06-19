Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс, уточняющий порядок установления неполного рабочего времени. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Федеральным законом предусматривается инкорпорация отдельных положений некоторых правовых актов СССР и РСФСР в Трудовой кодекс Российской Федерации, - говорится в сообщении. - В частности, изменениями, вносимыми в статьи 93, 101 и 108 Кодекса, уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха". Кроме того, вводится правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

В статьях 152 и 153 Трудового кодекса конкретизируется порядок учета работы, произведенной сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере.

Закон был принят Государственной думой 7 июня и одобрен Советом Федерации 14 июня 2017 года.