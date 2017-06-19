Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки учтет замечания Счетной палаты

Общество
19 июня, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Коллегия Счетной палаты ранее утвердила заключение на исполнение федерального бюджета Минобрнауки. Проверкой установлено, что бюджетная отчетность ведомства за прошлый год является недостоверной

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минобрнауки готово учесть все замечания Счетной палаты по бюджетной отчетности, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России изучит и учтет все замечания Счетной палаты Российской Федерации. Вместе с тем специфика деятельности образовательных организаций такова, что расходы планируются, исходя из финансового обеспечения учебного, а не календарного года", - подчеркнули в пресс-службе.

"При этом отмечается, контрольно-ревизионный департамент в структуре ведомства появился лишь осенью 2016 с приходом нового министра", - добавили в Минобрнауки.

Ранее коллегия Счетной палаты утвердила заключение на исполнение федерального бюджета Минобрнауки. Проверкой установлено, что бюджетная отчетность Минобрнауки за 2016 год является недостоверной.

В частности, в нарушение закона "О бухгалтерском учете" Минобрнауки России не отражен в регистрах бюджетного учета земельный участок (в размере 1/2 доли), используемый Минобрнауки России на праве ограниченного пользования. Ведомством не отражены в регистрах бухгалтерского учета 39 объектов нематериальных активов в виде патентов на результаты интеллектуальной деятельности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
4
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
Борт МЧС вылетел в Мурманск за онкобольной девушкой, дозвонившейся Путину
Темы дня
Загрузка...
Реклама