Минобрнауки учтет замечания Счетной палаты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минобрнауки готово учесть все замечания Счетной палаты по бюджетной отчетности, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России изучит и учтет все замечания Счетной палаты Российской Федерации. Вместе с тем специфика деятельности образовательных организаций такова, что расходы планируются, исходя из финансового обеспечения учебного, а не календарного года", - подчеркнули в пресс-службе.

"При этом отмечается, контрольно-ревизионный департамент в структуре ведомства появился лишь осенью 2016 с приходом нового министра", - добавили в Минобрнауки.

Ранее коллегия Счетной палаты утвердила заключение на исполнение федерального бюджета Минобрнауки. Проверкой установлено, что бюджетная отчетность Минобрнауки за 2016 год является недостоверной.

В частности, в нарушение закона "О бухгалтерском учете" Минобрнауки России не отражен в регистрах бюджетного учета земельный участок (в размере 1/2 доли), используемый Минобрнауки России на праве ограниченного пользования. Ведомством не отражены в регистрах бухгалтерского учета 39 объектов нематериальных активов в виде патентов на результаты интеллектуальной деятельности.