Секретарь ОП РФ призвал укрепить независимость общественных палат регионов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Избранный 19 июня секретарем Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев считает, что власти ряда регионов оказывают давление на местные общественные палаты, и призвал усилить их независимость.

"Некоторые общественные палаты в регионах функционируют очень эффективно. Но большая часть, к сожалению, находится под давлением властей, под давлением губернаторов", - сказал Фадеев журналистам.

По его мнению, в региональные палаты выбирают людей, "которые не имеют возможности громко и ясно заявлять свое мнение". "Здесь нужна работа по усилению общественных палат регионов", - подчеркнул он, призвав "увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами, дистанцию независимости".