Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Секретарь ОП РФ призвал укрепить независимость общественных палат регионов

Общество
19 июня, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Валерий Фадеев считает, что некоторые ОП в регионах функционируют эффективно, но находятся под давлением властей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Избранный 19 июня секретарем Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев считает, что власти ряда регионов оказывают давление на местные общественные палаты, и призвал усилить их независимость.

Смотрите также
Валерий Фадеев

Новый секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев

"Некоторые общественные палаты в регионах функционируют очень эффективно. Но большая часть, к сожалению, находится под давлением властей, под давлением губернаторов", - сказал Фадеев журналистам.

По его мнению, в региональные палаты выбирают людей, "которые не имеют возможности громко и ясно заявлять свое мнение". "Здесь нужна работа по усилению общественных палат регионов", - подчеркнул он, призвав "увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами, дистанцию независимости".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
4
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
Борт МЧС вылетел в Мурманск за онкобольной девушкой, дозвонившейся Путину
Темы дня
Загрузка...
Реклама