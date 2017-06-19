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Число невыездных должников-россиян к лету достигло 1,6 млн человек

Общество
19 июня, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Перед новогодними праздниками число таких должников составляло около 1 млн, сообщили в ФССП России

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Число россиян, которым этим летом ограничен выезд за рубеж из-за долгов, достигло рекордной отметки - 1,6 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России. Перед новогодними праздниками число таких должников составляло около 1 млн.

"По состоянию на 1 мая ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 млн должников, из которых 349,9 тыс. - должники по алиментам", - сообщили в ФССП. Это самый большой показатель числа должников, оказавшихся под действием ограничения выезда. Постановление об ограничении права выезда действует в течение шести месяцев либо до погашения суммы долга.

Только за первые четыре месяца этого года на исполнении Пограничной службы ФСБ России находилось 2,3 млн постановлений о временном ограничении выезда - на 15,4% больше, чем за первые четыре месяца 2016 года. 486 тыс. из них касалось должников по алиментам. За четыре месяца на основании постановлений судебных приставов на границе было отказано в выезде из РФ более 10,6 тыс. должникам.

В ФССП добавили, что наиболее часто ограничение выезда применяется в Москве, Башкирии и Московской области. Так, в столице на начало мая под ограничением находились 61,5 тыс. должников с общей суммой долга 191 млрд рублей (почти 7 тыс. - должники по алиментам). В Подмосковье - 60,5 тыс. человек с долгами на 37 млрд рублей (12 тыс. - по алиментам). К примеру, в Санкт-Петербурге на начало мая в числе невыездных было 13 тыс. человек, в Свердловской области - 22 тыс.

В службе приставов также отметили эффективность этой меры воздействия на должников. За четыре месяца благодаря ее применению взыскано 9,3 млрд рублей (за четыре месяца 2016 года - 7,8 млрд руб.), в том числе 274,1 млн алиментных платежей.

"Наибольшие суммы взысканы в Республике Татарстан, Москве и Московской области", - отметили в ФССП. Так, в Татарстане 7,5 тыс. должников расплатились с долгами на 2,67 млрд рублей. В Москве 5 тыс. должников выплатили 970 млн рублей, в Подмосковье - 3,6 тыс. должников погасили долги на 309 млн рублей.

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