Овсянников уволил чиновника из-за скандала с предоставлением квартир ветеранам

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Руководитель департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Попов лишился должности из-за ситуации с предоставлением квартир ветеранам Великой отечественной войны, когда двум пенсионерам была предоставлена фактически одна квартира, разделенная перегородкой. Об этом на заседании правительства сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Неприемлемо, чтобы такие ситуации возникали в городе-герое, где отношение к ветеранам - это святое. К сожалению, это произошло. Я поручил рассмотреть каждый случай персонально, безотлагательно разобраться. Хочу подчеркнуть, решения были оперативно найдены - квартиры заменены", - сказал Овсянников.

Информация об этом случае появилась 6 июня в СМИ. На запрос ТАСС был получен ответ от властей, что данный факт не соответствует действительности. "Жилые помещения были предварительно осмотрены ветеранами и их представителями, согласно подписанным смотровым листам, квартиры были приняты ветеранами и их представителями без претензий и каких-либо замечаний. Факты предоставления одной квартиры двум получателям также отсутствуют", - сообщалось в ответе на запрос со ссылкой на информацию департамента городского хозяйства.

Сегодня на заседании правительства Севастополя Овсянников сказал, что позже в адрес правительства города поступили жалобы от ветеранов, они были рассмотрены, и в каждом отдельном случае предложены и согласованы варианты замены жилья.

Новым главой департамента городского хозяйства Севастополя назначен Михаил Демиденко, ранее занимавший должность главы комитета по строительству Санкт-Петербурге.