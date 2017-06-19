Пресс-конференция, посвященная акциям в День памяти и скорби в Москве. Видеотрансляция

Шоу-румы с примерами отделки квартир по программе реновации появятся в районах МосквыОбщество 19 июня, 14:23
Эксперт: введение системы видеопомощи судьям добавила интереса к Кубку конфедерацийСпорт 19 июня, 14:22
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессиейПолитика 19 июня, 14:12
Мутко: Шубенков и Ласицкене на каждом старте подтверждают свой мировой уровеньСпорт 19 июня, 14:11
Мутко: не нужно забегать вперед в вопросе использования видеоповторов в РФПЛСпорт 19 июня, 14:05
Аномальная жара в пяти регионах Западной Сибири продлится до 21 июняСибирь 19 июня, 14:00
Авиакомпания UTair оштрафована за овербукингЭкономика и бизнес 19 июня, 13:55
Мутко: российские фехтовальщики подтвердили свой высокий класс на ЧЕ в ТбилисиСпорт 19 июня, 13:53
Половина врачей хотели бы перейти из государственных в частные клиникиОбщество 19 июня, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению акций "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Линия памяти" в Москве.
Об акциях, их значении и программе проведения рассказывают руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Николай Земцов, председатель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова, начальник Управления делами Аппарата ЦИК России генерал-майор Александр Кирилин, председатель первичной ветеранской организации №16 района Хамовники Зинаида Козлова и исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Екатерина Круглова.
День памяти и скорби 22 июня - официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Акция "Линия памяти" пройдет с 21 по 22 июня на Крымской набережной, где будет создана инсталляция из 1418 свечей, символизирующих каждый день Великой Отечественной войны. Акция "Вахта памяти" начнется 22 июня в 3:00 в Александровском саду.