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Пресс-конференция, посвященная акциям в День памяти и скорби в Москве. Видеотрансляция

Общество
19 июня, 13:06 UTC+3

22 июня в Москве пройдут акции "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Линия памяти"

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Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

© Артем Коротаев/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению акций "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Линия памяти" в Москве.

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Об акциях, их значении и программе проведения рассказывают руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Николай Земцов, председатель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова, начальник Управления делами Аппарата ЦИК России генерал-майор Александр Кирилин, председатель первичной ветеранской организации №16 района Хамовники Зинаида Козлова и исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Екатерина Круглова.

День памяти и скорби 22 июня - официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Акция "Линия памяти" пройдет с 21 по 22 июня на Крымской набережной, где будет создана инсталляция из 1418 свечей, символизирующих каждый день Великой Отечественной войны. Акция "Вахта памяти" начнется 22 июня в 3:00 в Александровском саду.

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