Пресс-конференция, посвященная акциям в День памяти и скорби в Москве. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению акций "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Линия памяти" в Москве.

Об акциях, их значении и программе проведения рассказывают руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Николай Земцов, председатель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова, начальник Управления делами Аппарата ЦИК России генерал-майор Александр Кирилин, председатель первичной ветеранской организации №16 района Хамовники Зинаида Козлова и исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Екатерина Круглова.

День памяти и скорби 22 июня - официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Акция "Линия памяти" пройдет с 21 по 22 июня на Крымской набережной, где будет создана инсталляция из 1418 свечей, символизирующих каждый день Великой Отечественной войны. Акция "Вахта памяти" начнется 22 июня в 3:00 в Александровском саду.