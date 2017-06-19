ВГТРК создала региональную телекомпанию в Севастополе

Футболист сборной России Миранчук назвал видеоповторы данностью, которую нужно принятьСпорт 19 июня, 12:59
Гилерме: сборной России по футболу важно будет хотя бы сыграть вничью с португальцамиСпорт 19 июня, 12:47
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом РогеМеждународная панорама 19 июня, 12:41
Перевозки пассажиров в сообщении РФ со странами дальнего зарубежья выросли на 20%Транспорт 19 июня, 12:41
Директор Атлетической комиссии Невады: рефери боя Ковалев - Уорд действовал по правиламСпорт 19 июня, 12:29
Эксперт: ученые считают Арктику "белым пятном" на археологической карте мираНаука 19 июня, 12:25
"Нацимбио" поставила вакцину от клещевого энцефалита армии Восточного военного округаНовости партнеров 19 июня, 12:25
Global Ports в январе-мае лидирует среди холдингов РФ по контейнерооборотуТранспорт 19 июня, 12:19
Экскурсии по московскому метро и МЦК организованы для иностранных болельщиковСпорт 19 июня, 12:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) открыла региональную телерадиокомпанию в Севастополе. Об этом сообщил в понедельник на заседании правительства города врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
"Открывается компания ГТРК "Севастополь", ее возглавляет Александр Минаков, это человек с опытом, опытом военного корреспондента, ведущего телепередач на канале "Россия 1". Канал ГТРК "Севастополь" будет вещать на частоте канала "Россия 1" и соответствующей радиочастоте", - сказал Овсянников и попросил чиновников правительства оказывать содействие в работе компании.
ВГТРК является крупнейшим российским государственным медиа-холдингом. В настоящее время в состав ВГТРК входят федеральные каналы "Россия 1", "Россия 2", "Культура", "Россия 24", русская версия телеканала Euronews, ряд спутниковых каналов, более 80 региональных телекомпаний, радиостанции "Радио России", "Маяк", "Культура", "Вести FM" и "Юность", ряд информационных сайтов и интернет-проектов, в том числе Вести.ru, Strana.ru и другие.