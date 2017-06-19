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Дочь подводника Маринеско скончалась в Петербурге

Общество
19 июня, 12:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июня. /ТАСС

У Татьяны Маринеско было онкологическое заболевание

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Дочь известного по "атаке века" подводника Александра Маринеско скончалась в Петербурге, сообщили в понедельник ТАСС в администрации Кронштадского района города.

"Подтверждаем эту информацию. Татьяна Маринеско скончалась вчера в хосписе в Кронштадте около восьми вечера в возрасте 63 лет. У нее было онкологическое заболевание", - сказал представитель администрации.

Герой Советского Союза Маринеско был командиром подводной лодки С-13. На его счету "Вильгельм Густлофф" - самый большой по тоннажу теплоход из потопленных советскими подводниками.

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