Первый датчик загрязнения воздуха угольной пылью установили в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Первый специальный прибор, который измеряет концентрацию угольной пыли в воздухе, установили в понедельник на границе санитарно-защитной зоны Находкинского морского торгового порта в Приморье, где ведется наиболее интенсивная перевалка угля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

"Всего в Находке планируется установить 11 подобных приборов, тем самым создав комплексную систему мониторинга воздуха. Сейчас ведется работа по разработке данной системы, которую подключат в программу "Безопасный город". Установка специального прибора по измерению концентрации угольной пыли позволит специалистам надзорных органов получать объективную информацию о загрязнении воздуха, а в случае превышения показателей оперативно реагировать, вплоть до прекращения работ на угольных терминалах", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Евгения Вишнякова.

Специальный прибор купили в Кемеровской области на заводе по производству высокоточной измерительной аппаратуры для угольной промышленности Кузбасса. Его показания все желающие могут в любое время посмотреть на сайте городской администрации.

По данным администрации Находкинского городского округа, параллельно с установкой первого датчика в районе Находкинского проспекта идет подготовка к монтажу второго измерительного прибора. Точкой мониторинга выбран микрорайон мыса Астафьева, где свою деятельность осуществляют сразу несколько стивидорных компаний.

"Независимые датчики дополнят развернутую в Находке систему мониторинга. На интерактивной карте размещены данные с 28 измерительных приборов установленных в пределах санитарно-защитных зон стивидорных компаний от мыса Врангеля до мыса Астафьева. Здесь же размещаются данные о последних замерах выполненных находкинским филиалом Роспотребнадзора", - уточняет администрация городского округа.

Проблема угольной пыли

Проблему угольной пыли во время трансляции "Прямой линии" затронул мальчик Андрей Боль из Находки. Он попросил президента России Владимира Путина решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован" и попросил задавшего в прямом эфире вопрос мальчика оставить свои данные и позднее рассказать, "какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом".

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в этом году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения.

После "Прямой линии" губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что специалисты до конца июня 2017 года установят датчик для мониторинга экологической обстановки в порту Находки. В связи с обращением жителя Приморского края к президенту РФ о проблеме угольной пыли в порту Находки Генпрокуратура поручила провести проверку.