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Пучков поздравил офицеров МЧС с присвоением высших воинских и спецзваний

Общество
19 июня, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Высшие офицерские звания присвоены восьми старшим офицерам министерства

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поздравил высший офицерский состав министерства с присвоением высших воинских и специальных званий. Об этом сообщает МЧС России.

"На торжественном приеме министр Владимир Пучков отметил, что присвоение высших воинских и специальных званий - это высокая оценка вклада каждого из них в дело защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и рисков их возникновения", - говорится в сообщении.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 10 июня, высшие офицерские звания присвоены восьми старшим офицерам министерства.

Воинское звание генерал-майор присвоено директору Департамента гражданской защиты МЧС России Андрею Лутошкину, специальные звания генерал- лейтенант внутренней службы - начальнику Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России Игорю Малому, начальникам Главных управлений МЧС России по Москве и по Чеченской Республике Илье Денисову и Руслану Яхъяеву.

Генерал-майором внутренней службы стали начальники Главных управлений МЧС России по Ивановской области Вячеслав Бутко, Сахалинской - Денис Ильинов и Смоленской Алексей Назарко, а также начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов.

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