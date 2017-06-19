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ВШЭ начнет учить студентов бакалавриата работе с big data

Общество
19 июня, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В рамках проекта Data Culture расширится набор дисциплин и появятся образовательные треки по анализу больших данных

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) первым из российских вузов начнет формировать компетенции по работе с большими данными (big data). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Первый из российских вузов

"НИУ ВШЭ первым из российских университетов начнет формировать компетенции по Data Science у всех студентов, обучающихся на программах бакалавриата. В рамках проекта Data Culture расширится набор дисциплин и появятся образовательные треки по анализу больших данных", - отметили в пресс-службе.

Data Culture - это общий термин для обозначения навыков и культуры работы с данными. Высшая школа экономики считает, что запуск проекта, направленного на воспитание у студентов таких навыков, сейчас актуален из-за огромного потенциала использования больших данных и трансформации профессий, которые, так или иначе, используют или могут использовать большие массивы информации. "Потребность рынка в специалистах с компетенциями по анализу данных перерастает в необходимость воспитания во всех предметных областях профессионалов, понимающих возможности и ограничения массивов данных, потенциал и особенности методов машинного обучения, а в ряде направлений и умеющих пользоваться этими технологиями и инструментами", - считают в НИУ ВШЭ.

К 2018 году - во всех образовательных программах

Внедрение дисциплин Data Culture будет происходить поэтапно. В 2017/2018 учебном году будут включены в учебные планы обязательные и курсы по выбору по направлению Data Science для части образовательных программ, но таковых будет более половины. Например, у студентов-гуманитариев, юристов и дизайнеров появится вводный курс по цифровой грамотности, программы экономистов дополнятся дисциплиной по машинному обучению, политологов - анализу социальных сетей, у статистиков появится курс по программированию и извлечению и анализу интернет-данных. С 2018 года к проекту примкнут все образовательные программы.

Для реализации проекта Data Culture предполагается привлечение преподавательского состава как из академической среды (преподаватели факультета компьютерных наук, сотрудники департамента математики факультета экономических наук и общеуниверситетской кафедры высшей математики и т.д.), так и из индустрии (участники сообществ по анализу данных, участники тематических мероприятий по анализу данных, проводимых в IT-компаниях).

"Нагрузка студентов в связи с наращиванием Data-составляющей программ не изменится. Все дисциплины включаются не дополнительно, а внутрь основного тела образовательных программ. Дисциплин от этого не становится больше, наша общая модель бакалавриата и магистратуры остается точно такой же по количеству курсов, на бакалавриате точно так же строится система дисциплин общего цикла, где, в том числе, возможно включение курсов, связанных с компьютерными технологиями и анализом данных", - процитировала пресс-служба НИУ ВШЭ проректора вуза Сергея Рощина.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, обозначил необходимость увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики, а также добиться всеобщей цифровой грамотности.

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