Главный онколог Минздрава: региональные онкослужбы следует подчинить федеральному центру

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Работа онкологических служб во многих регионах РФ дезорганизована, так как вопросы здравоохранения решаются на уровне региональных властей. Для того, чтобы решить проблему доступности, необходимо централизовать работу системы онкологической помощи. Об этом заявил ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор Российского онкоцентра им. Н. Н. Блохина Михаил Давыдов.

В ходе "Прямой линии" 15 июня к президенту обратилась 24-летняя Дарья Старикова из Апатитов (Мурманская область), которой был диагностирован рак четвертой стадии. По словам девушки, из-за того, что диагноз изначально был поставлен неверно, и врачи лечили ей межпозвоночный остеохондроз, было упущено много времени. В целом же в Апатитах наблюдается недостаток узких специалистов, большинство из которых перевели в соседний Кировск.

Он считает, что для развития федеральной онкологической службы необходимо законодательное построение вертикальной системы управления. "Федеральное министерство здравоохранения и его институт главных специалистов должны выстраивать и реализовать под своей эгидой не только стратегию лекарственного обеспечения, но и решение кадровых вопросов, материально-технического оснащения учреждений онкологического профиля в соответствии с тем, как понимаются эти задачи в федеральном масштабе, а не региональном", - сказал эксперт.

По словам главного внештатного онколога Минздрава РФ, проблема состояния онкологической помощи в Мурманской области очень актуальна и характерна для многих регионов страны. "По сути, мы наблюдаем полную дезорганизацию системы онкологической помощи области. Областной диспансер ликвидирован как самостоятельное подразделение и разрознен по структуре отделений областной больницы. Подобный подход крайне не конструктивен и нарушает основной принцип организации специализированной онкологической помощи, заложенный в основу существующей системы ее работы", - считает Давыдов.

По мнению главного внештатного онколога, это обусловлено в первую очередь тем, что полномочия по здравоохранению отданы региональным властям. В то же время полномочия федеральных центров и внештатных специалистов по различным направлениям существенно ограничены. "На данный момент мы взаимодействуем с коллегами из регионов на уровне методических рекомендаций, клинических консультаций, советов. В то же время прямой вертикали подчиненности, управления и контроля нет", - пояснил Давыдов.

Давыдов также считает, что Российский онкоцентр им. Н. Н. Блохина "должен стать головным институтом", который будет в масштабах страны организовывать процессы оказания специализированной помощи. Эти предложения заложены также в проект программы Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями, который планируется представить Минздраву РФ уже осенью 2017 года.