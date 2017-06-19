Гусман: ответственность журналиста при работе в условиях вооруженных конфликтов возрастает

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ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Ответственность журналиста особенно возрастает при работе в условиях вооруженных конфликтов. Такое мнение выразил в понедельник заместитель председателя Союза журналистов Москвы, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, выступая на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности".
"При работе в условиях вооруженных конфликтов ответственность журналиста особенно возрастает, - уверен он. - Очень важно, чтобы за каждой новостью стоял не только профессионализм, но и ответственность перед своей страной".
В то же время серьезная проблема, по словам Гусмана, состоит в дискриминации, с которой все чаще сталкиваются журналисты при исполнении своих профессиональных обязанностей. "Приходится констатировать, что некоторые российские СМИ подвергаются открытым гонениям", - добавил первый заместитель генерального директора ТАСС.
"Хорошо, что сейчас проходит дискуссия в режиме открытого диалога, где и представители ОБСЕ, и сами журналисты могут высказать свое мнение по этим вопросам", - заключил Гусман.
Конференция, посвященная вопросам работы СМИ в условиях вооруженных конфликтов, а также угрозам дезинформации и пропаганды, проходит на площадке ОБСЕ в Вене 19-20 июня. Центральной темой дискуссии стала работа журналистов, освещающих ситуацию на Украине.