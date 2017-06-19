Половина врачей хотели бы перейти из государственных в частные клиники

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более половины российских врачей, работающих в государственном секторе медицины, хотели бы перейти в частные клиники. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе движения по итогам исследования, проведенного экспертами ОНФ и Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье".
В исследовании, состоявшемся в мае, приняли участие около 4,3 тыс. человек из 85 субъектов РФ, говорится в пресс-релизе.
"Результаты опроса показывают, что перейти на работу в частную медицинскую организацию при первой возможности хотело бы 51% врачей и 55% среднего медперсонала", - отмечается в сообщении.
"Мы видим, что работа в государственной медицине становится все менее популярной из-за высоких нагрузок и низких зарплат. Получается, что поручения президента, касающиеся кадровой политики в здравоохранении, к сожалению, исполняются только на бумаге", - приводит пресс-служба движения слова директора фонда "Здоровье", члена Центрального штаба ОНФ Эдуарда Гаврилова.