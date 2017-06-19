Более 20 рабочих объявили голодовку на стройке завода "Ямал СПГ"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Более 20 рабочих объявили голодовку в знак протеста из-за невыплаты заработной платы на строительстве завода по сжижению природного газа (СПГ) "Ямал СПГ". По данному факту прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала проверку, сообщили ТАСС в понедельник в надзорном ведомстве.
"По нашим данным, 26 человек четвертый день отказываются от приема пищи из-за задержек заработной платы. Это сотрудники подрядной организации по строительству "Ямал СПГ", одна из компаний "РСК Логистик". Рабочие с письменным заявлением в прокуратуру не обращались, но мы начали проверку по данному факту", - уточнили в прокуратуре.
Объявившие голодовку рабочие выкладывают в интернет видеозаписи, где заявляют, что им до сих пор не выплатили заработную плату за март. "Точная сумма задолженности устанавливается", - добавили в надзорном ведомстве. За состоянием здоровья голодающих наблюдают медики.
По данным СК, на место происшествия в поселок Сабетта выехала следственно-оперативная группа. "В данный момент проводится опрос работников коммерческой организации и принятие от них заявлений. В ходе проведения доследственной проверки установлено, что ООО "РСК-Логистик" зарегистрировано и располагается в Санкт-Петербурге. Общая численность работников в Сабетте составляет 384 человека, по предварительным данным, задолженность по заработной плате имеется перед всеми работниками организации", - пояснили в пресс-службе ямальского управления СК РФ.
Ранее ТАСС сообщал, что предприятия ЯНАО погасили 210 млн рублей долгов по заработной плате с начала 2017 года. На конец мая общая задолженность составляла около 500 млн рублей.
Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором проекта является ОАО "Ямал СПГ" - совместное предприятие ОАО "НОВАТЭК" (50,1%), концерна TOTAL (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Доказанные и вероятные запасы месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м газа.
Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран АТР и Европы.