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Фадеев считает, что вдохновители протестов лишены чувства истории

Общество
19 июня, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Секретарь Общественной палаты раскритиковал организаторов недавних протестных выступлений

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Валерий Фадеев, избранный в понедельник секретарем Общественной палаты РФ, в выступлении на пленарном заседании раскритиковал организаторов недавних протестных выступлений молодежных групп.

"Говорят, молодежь протестует, она не помнит 1990-е годы… Проблема в том, что те, кто вдохновляет эту молодежь, кто создает атмосферу, они ведь помнят 1990-е годы, но просто у этих людей нет чувства истории", - заявил новый секретарь ОП РФ. При этом он отметил, что утрата чувства истории - явление не только российское.

"Это явление во многом и западного мира. Вот этот класс, который начинает контролировать общественно-политическую сферу, забыл об истории, не понимает. Это очень опасно - когда чувство истории пропадает", - сказал Фадеев.

Он призвал российское общество к солидарности. "Наше общество развалилось в конце 1980-х - начале 1990-х годов, рассыпалось, атомизировалось", - отметил он. "Только солидарное общество, разделяющее в основном ценности, идеи развития, цели, в состоянии добиться этих целей. Мы должны работать на солидарность", - заключил секретарь ОП РФ.

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