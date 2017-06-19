Голодец заявила о готовности соцстрахования к использованию электронных больничных

ГОРКИ, 19 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщила о готовности системы соцстрахования к переходу на использование электронных больничных на всей территории России. В настоящее время электронные больничные листы в пилотном режиме используют в шести региона РФ.

"Мы готовы к распространению пилотного режима на всю страну, это будет делаться постепенно, в первые несколько лет наряду с электронной версией больничного листа будет иметь хождение и бумажный носитель", - сказала она.

Докладывая премьеру, Голодец напомнила, что в России право на получение страховых выплат по больничным листам имеет 52 млн граждан, в выдаче больничных участвуют около 12 тыс. медицинских организаций первичного звена. Ежегодно, по ее словам, выдается порядка 40 млн больничных листов и гражданам выплачивается 331 млрд руб. на пособия по нетрудоспособности. Вице-премьер отметила, что эти выплаты предполагают объемный документооборот, "и давно назрела необходимость перевести его в электронный вид". Она напомнила, что в 2014 году в пилотном режиме в шести регионах России начали выдавать больничные листы в электронном виде, при этом продолжала действовать и система выдачи бумажных больничных листов. "Вся эта система (электронных больничных листов) призвана навести серьезный порядок в деле выдачи листов нетрудоспособности, позволяет ускорить получение справок по нетрудоспособности для всех застрахованных граждан, позволяет избежать ошибок и существенно сократить документооборот, а также освобождает врачей от ненужной дополнительной бумажной работы", - сказала Голодец.

Глава правительства отметил, что преимущества электронного больничного листа состоит, в том числе, в том, что его "потерять нельзя и подделать нельзя, что тоже имеет определенное значение". Он пояснил, что этот документ подтверждается квалифицированной электронной подписью медицинской организации. Медведев выразил надежду на то, что "мы сможем продемонстрировать все достоинства этой новой электронной формы, которая в меньшей степени будет обременять граждан, будет более точно и быстро отражать все данные, связанные с фиксацией нетрудоспособности, и взаимоотношения работодателя, Фонда социального страхования и медицинских учреждений".