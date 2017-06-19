Шоу-румы с примерами отделки квартир по программе реновации появятся в районах Москвы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Демонстрационные центры с примерами отделки квартир, предназначенных для переселения по программе реновации, появятся в нескольких районах Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Во всех районах Москвы, которые вошли в программу реновации, появятся специальные шоу-румы", - отметил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев. Он пояснил, что это будут демонстрационные центры, где жители смогут ознакомиться со стандартами нового жилья и качеством отделки квартир.

Также в шоу-румах в печатном виде будут доступны альбомы с основными характеристиками отделки квартир, предназначенных для переселения по программе реновации. "Буклеты разработаны по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. С ними можно ознакомиться уже сейчас", - подчеркнул Бочкарев.

Квартиры в новых домах будут предоставляться с полной отделкой. "Полы покроют линолеумом и ламинатом, стены оклеят обоями под покраску, в ванных комнатах установят качественный фаянс и отделают плиткой", - говорится в сообщении. Людям с ограниченными физическими возможностями предоставят специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.