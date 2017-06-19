Норильск вложил в реконструкцию молодежного центра 350 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Мэрия Норильска (север Красноярского края) вложила в реконструкцию здания молодежного центра 350 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"За два года из бюджета Норильска в реконструкцию центра было вложено 350 млн рублей, это не только строительные работы, но и оснащение центра современным оборудованием", - сказал собеседник агентства.

В понедельник глава Норильска Олег Курилов посетил молодежный центр. В модернизированном центре разместились творческие мастерские, репетиционные базы для танцоров и музыкантов, спортивные и тренажерные залы, фото- и звукозаписывающая студии, коворкинг-зоны с настольными играми, актовый зал. Вместимость центра - тысяча человек.