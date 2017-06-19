Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роосбрнадзор объявит результаты ЕГЭ по русскому языку на пять дней раньше. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Мы планируем итоги по русскому языку сообщить 22 июня, на пять дней раньше срока. Такого вообще в истории не было", - сказал Кравцов.

Единый государственный экзамен по русскому языку прошел 9 июня. Заявления на участие в нем в основной период подали около 628 тыс. человек. Этот экзамен является обязательным для всех выпускников текущего года. Предполагалось, что свои результаты участники экзамена узнают не позднее 27 июня 2017 года.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая по 19 июня. В нем принимают участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. человек - выпускники текущего года. 19 июня выпускники пишут последние экзамены основной волны - химию и историю.

Резервные дни, которые пройдут с 20 июня по 1 июля, предусмотрены для сдачи всех предметов. Сдать экзамены в резервный срок смогут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов - русскому языку и математике, либо пропустившие экзамен по уважительной причине.