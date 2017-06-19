Российский Верховный суд и итальянский Госсовет подписали соглашение о сотрудничестве

РИМ, 19 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Председатели Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и Государственного совета Италии Алессандро Пайно подписали соглашение о сотрудничестве. Как пояснил в понедельник Лебедев журналистам, подобные соглашения у российской высшей судебной инстанции уже существуют с высшими судами разных стран, и они призваны служить усовершенствованию судебной системы.

Согласно подписанному документу, стороны будут обмениваться опытом по вопросам совершенствования судебной системы и деятельности различных судебных институтов с целью укрепления роли и престижа судебной власти, обеспечивая ее независимость. Россия и Италия будут обмениваться делегациями, проводить двусторонние консультации по проблемам реформирования судопроизводства, а также прочим юридическим вопросам, информируя друг друга о принятии новых законодательных актов и участии в мероприятиях, представляющих интерес для взаимного развития.

"Мы находимся в едином правовом поле Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. И национальное законодательство более не обособленное, оно основывается на нормах международного права, общепризнанных принципах, международных договорах. Мы изучаем и используем прецеденты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в нашем национальном законодательстве и судебной практике. Фундаментальные принципы правосудия сохраняются, а прикладные решения и законодательная база требуют постоянного совершенствования", - сказал Лебедев.

Он уточнил, что на практике сотрудничество с итальянской стороной уже активно ведется. "Делегация Госсовета была в России, знакомилась с работой и Верховного суда, и наших республиканских, краевых и областных судов, с законодательной базой судебной системы", - рассказал председатель Верховного суда.

Государственный совет - высшая судебная инстанция Италии, занимающаяся административным судопроизводством. Он был основан еще до объединения Италии Савойской династией (в Турине). Сейчас в Риме Госсовет занимает часть известного исторического дворца Спада.