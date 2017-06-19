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Вице-спикер Госдумы указал на важность прямой коммуникации с блогерами

Общество
19 июня, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Площадку для встреч блогеров создадут при думском комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой указал на необходимость прямой коммуникации с популярными российскими блогерами. В нижней палате парламента в понедельник проходит первое заседание так называемого совета блогеров, организованного самым молодым депутатом Госдумы Василием Власовым. На нем присутствуют некоторые известные в российском сегменте интернета блогеры.

"Почему мы хотим с вами прямого общения? Не потому, что кто-то над кем-то хочет надзирать. Нам нужна прямая коммуникация, мы хотим понимать, какие проблемы волнуют сегодня людей, которые заняли сегодня определенную площадку в интернете и которые являются лидерами мнений вне зависимости от того, какая это сфера - будь то IT, автомобили, мода и так далее", - заявил Толстой.

"Вы нам нужны для чего? Чтобы на площадке Госдумы мы могли установить прямую коммуникацию в этой области", - подчеркнул политик.

Толстой сообщил, что площадка для встреч блогеров в Госдуме будет создана при комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. "Мы будем стараться сделать такую площадку на регулярной основе с привлечением профильного комитета по делам молодежи. Мы такую площадку сделаем, она будет постоянной, мы решим вопросы с пропусками и со всем остальным", - добавил вице-спикер.

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Толстой, Петр Олегович
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