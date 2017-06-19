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Путин предложил подготовить программу создания новых мест в яслях

Общество
19 июня, 15:54 UTC+3

Соответствующую идею глава государства озвучил на совещании по демографической политике

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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил подготовить программу создания новых мест в яслях по аналогии с программой строительства детсадов. Соответствующую идею он озвучил на совещании по демографической политике.

"Согласен с тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях, так же, как это мы делали с детскими садами", - заявил Путин.

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