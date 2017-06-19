Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Левин: проект об анонимайзерах не вводит новых запретов, для юрлиц сделано исключение

Общество
19 июня, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Речь идет исключительно о том, чтобы запретить использование сервисов для доступа к противоправном контенту, отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Так называемый законопроект об анонимайзерах не вводит каких-либо новых запретов и направлен на исключение обхода уже существующих блокировок, при этом для использующих такие сервисы корпоративных сетей юридических лиц сделано исключение. Об этом заявил в понедельник председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на расширенном заседании комитета, посвященном законодательным ограничениям доступа к противоправному контенту. В центре внимания находится внесенный ранее на рассмотрение палаты законопроект о запрете в РФ технологий, позволяющих просматривать сайты, которые были признаны не соответствующими законодательству РФ.

Читайте также новости по теме:
Регулирование интернета в России
© Сергей Бобылев/ТАСC

Лига безопасного интернета поддержала законопроект о запрете анонимайзеров

Минкомсвязь подготовила проект закона с требованиями к оборудованию для "пакета Яровой"

Роскомнадзор не заинтересован в блокировке Telegram

"Важно отметить, что законопроект нацелен не на введение каких-либо новых запретов или ограничений для законопослушных граждан. Речь идет исключительно о том, чтобы запретить использование сервисов для доступа к противоправном контенту", - подчеркнул Левин. "Важно, что для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных сетях, сделано исключение", - добавил он.

Парламентарий привел известное высказывание о том, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. "Анонимайзеры как раз являются ярким примером, фактически нивелирующим эффективность российских законов, а также деятельности исполнительной власти, которая как раз нацелена на то, чтобы оградить граждан от информации, признанной не соответствующей законам РФ", - отметил он.

"Конечно, такими сервисами пользуется в процентном отношении небольшое количество людей, однако сама ситуация является неприемлемой, - считает глав комитета. - Наша задача как законотворцев - сделать так, чтобы государство и общество не закрывали глаза на эти явления, и принять необходимые меры для решения этой проблемы". Он обратил внимание, что раньше технологии, позволяющие получать доступ к противоправному контенту, никак не контролировались. "Однако сегодня мы двигаемся в сторону создания в интернете правового пространства, которое бы обеспечивало интересы государства и граждан - так, как это происходит в офлайне", - заявил депутат.

Одновременно Левин призвал обсудить и технические возможности реализации данного законопроекта. "Ряд экспертов уже говорили о том, что законопроект труднореализуем на практике", - напомнил он. Левин также поблагодарил представителей сайтов-анонимайзеров, которые принимают участие в заседании комитета и, таким образом, смогут озвучить свою позицию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Левин, Леонид Леонидович
Темы
Регулирование интернета в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
Причиной столкновения поезда с электричкой у Курского вокзала стал отказ стрелки
6
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
7
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама