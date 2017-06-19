Левин: проект об анонимайзерах не вводит новых запретов, для юрлиц сделано исключение

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Так называемый законопроект об анонимайзерах не вводит каких-либо новых запретов и направлен на исключение обхода уже существующих блокировок, при этом для использующих такие сервисы корпоративных сетей юридических лиц сделано исключение. Об этом заявил в понедельник председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на расширенном заседании комитета, посвященном законодательным ограничениям доступа к противоправному контенту. В центре внимания находится внесенный ранее на рассмотрение палаты законопроект о запрете в РФ технологий, позволяющих просматривать сайты, которые были признаны не соответствующими законодательству РФ.

"Важно отметить, что законопроект нацелен не на введение каких-либо новых запретов или ограничений для законопослушных граждан. Речь идет исключительно о том, чтобы запретить использование сервисов для доступа к противоправном контенту", - подчеркнул Левин. "Важно, что для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных сетях, сделано исключение", - добавил он.

Парламентарий привел известное высказывание о том, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. "Анонимайзеры как раз являются ярким примером, фактически нивелирующим эффективность российских законов, а также деятельности исполнительной власти, которая как раз нацелена на то, чтобы оградить граждан от информации, признанной не соответствующей законам РФ", - отметил он.

"Конечно, такими сервисами пользуется в процентном отношении небольшое количество людей, однако сама ситуация является неприемлемой, - считает глав комитета. - Наша задача как законотворцев - сделать так, чтобы государство и общество не закрывали глаза на эти явления, и принять необходимые меры для решения этой проблемы". Он обратил внимание, что раньше технологии, позволяющие получать доступ к противоправному контенту, никак не контролировались. "Однако сегодня мы двигаемся в сторону создания в интернете правового пространства, которое бы обеспечивало интересы государства и граждан - так, как это происходит в офлайне", - заявил депутат.

Одновременно Левин призвал обсудить и технические возможности реализации данного законопроекта. "Ряд экспертов уже говорили о том, что законопроект труднореализуем на практике", - напомнил он. Левин также поблагодарил представителей сайтов-анонимайзеров, которые принимают участие в заседании комитета и, таким образом, смогут озвучить свою позицию.