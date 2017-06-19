Молодые ученые получили 160 сертификатов на жилье с начала 2017 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство научных организаций России передало ученым 160 сертификатов на жилье с начала 2017 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ФАНО России.

"В этом году молодые исследователи получили 160 сертификатов, что уже превысило показатель 2016 года", - говорится в сообщении.

Ряд сертификатов по программе "Жилище" на 2015-2020 годы молодым ученым из организаций, находящихся в ведении Сибирского территориального управления ФАНО, вручил в понедельник глава агентства Михаил Котюков в Новосибирске.

За три года молодые ученые из академических институтов получили более 500 жилищных сертификатов. Более 40% от этого количества - ученые Сибири, Урала и Дальнего Востока.