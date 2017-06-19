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Роскомнадзор поддерживает предложение отменить реестр блогеров

Общество
19 июня, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Глава ведомства Александр Жаров отметил, что "развитие сети интернет и правоприменение говорят о том, что запрос, в том виде, в котором он работает сейчас, не нужен"

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Александр Жаров

Александр Жаров

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор положительно относится к отмене реестра блогеров, поскольку он перестал быть необходимым. Об этом в понедельник заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании комитета Госдумы по информационном политике, информационным технологиям и связи.

Отмену требования регистрации Роскомнадзором блогеров, суточная аудитория которых составляет более 3 тысяч пользователей, предусматривает законопроект о запрете использования в РФ технологий для просмотра заблокированных сайтов, внесенный в Госдуму 8 июня.

"Дело в том, что сеть интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими они были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции, - сказал Жаров. - Это относится и к одной из частей обсуждаемого законопроекта, и мы полностью поддерживаем отмену позиции в законодательство о реестре блогеров".

По словам Жарова, в этом реестре находится более тысячи записей, но "развитие сети интернет и правоприменение говорят о том, что запрос, в том виде, в котором он работает сейчас, не нужен".

Законопроект, авторами которого выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ), предлагает признать утратившей силу статью 10.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно этой статье, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ и массовых коммуникаций, "ведет реестр сайтов и (или) страниц сайтов в сети интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3 тысяч пользователей".

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