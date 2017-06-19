Роскомнадзор поддерживает предложение отменить реестр блогеров

Сочи встречает первый матч Кубка конфедераций под музыку оркестраСпорт 19 июня, 17:33
Суд назначил 1,5 года колонии экс-главе Российского авторского общества за мошенничествоПроисшествия 19 июня, 17:31
Двенадцать хоккеистов "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностьюСпорт 19 июня, 17:31
Гран-при России "Формулы-1" в 2018 году пройдет в сентябреСпорт 19 июня, 17:23
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в СирииМеждународная панорама 19 июня, 17:10
Определены стартовые составы команд Австралии и Германии на матч Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 17:08
С воспитанниками московских детских домов сыграют в "Гражданские игры"Социальная ответственность 19 июня, 17:07
Онлайн. Австралия - ГерманияСпорт 19 июня, 17:05
Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбищеКультура 19 июня, 17:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор положительно относится к отмене реестра блогеров, поскольку он перестал быть необходимым. Об этом в понедельник заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании комитета Госдумы по информационном политике, информационным технологиям и связи.
Отмену требования регистрации Роскомнадзором блогеров, суточная аудитория которых составляет более 3 тысяч пользователей, предусматривает законопроект о запрете использования в РФ технологий для просмотра заблокированных сайтов, внесенный в Госдуму 8 июня.
"Дело в том, что сеть интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими они были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции, - сказал Жаров. - Это относится и к одной из частей обсуждаемого законопроекта, и мы полностью поддерживаем отмену позиции в законодательство о реестре блогеров".
По словам Жарова, в этом реестре находится более тысячи записей, но "развитие сети интернет и правоприменение говорят о том, что запрос, в том виде, в котором он работает сейчас, не нужен".
Законопроект, авторами которого выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ), предлагает признать утратившей силу статью 10.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно этой статье, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ и массовых коммуникаций, "ведет реестр сайтов и (или) страниц сайтов в сети интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3 тысяч пользователей".