Союз журналистов Севастополя: Украина распространяет вымышленные новости про Крым в ОБСЕ

ВЕНА, 19 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Украинская сторона заняла деструктивную позицию в диалоге представителей СМИ на площадке ОБСЕ и распространяет лживую информацию о положении журналистов в российском Крыму. Об этом заявил в понедельник в Вене председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности".

По его словам, вместо того, чтобы дискуссия проходила в конструктивном формате, представитель Украины задает агрессивный тон и распространяет лживую информацию. "Я ответственно заявляю как председатель Союза журналистов Севастополя, что ни один журналист у нас не погиб, никого у нас не похищали", - сказал он.

"Агрессивный тон представителя Украины меня удивил, аплодисменты после ее выступления меня разочаровали. Мы говорим сегодня о дезинформации и фейковых новостях. Так вот, на мой взгляд, ее выступление (представителя Украины) вполне можно назвать фейком. Особенно, что касается вопросов о ситуации со средствами массовой информации в Крыму и Севастополе", - добавил Горбачев.

Российский журналист при этом предложил "организовать специальное мероприятие в Севастополе, чтобы люди смогли ознакомиться с ситуацией на месте". Выступление было прервано модератором дискуссии, но она пообещала предоставить слово в конце дня.

Участники двухдневной конференции ОБСЕ обсуждают и высказывают рекомендации, касающиеся освещения конфликтов и войн, безопасности журналистов. Кроме того, на мероприятии поднимаются вопросы безнаказанности за преступления против работников средств массовой информации, возможности доступа к информации в зонах конфликтов, противодействия дезинформации, пропаганде и распространению ложных новостей. Основное внимание уделено кризису на Украине. ТАСС на конференции представляет первый заместитель генерального директора агентства Михаил Гусман.