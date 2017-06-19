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Союз журналистов Севастополя: Украина распространяет вымышленные новости про Крым в ОБСЕ

Общество
19 июня, 17:08 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Председатель организации Сергей Горбачев предложил "организовать специальное мероприятие в Севастополе, чтобы люди смогли ознакомиться с ситуацией на месте"

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ВЕНА, 19 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Украинская сторона заняла деструктивную позицию в диалоге представителей СМИ на площадке ОБСЕ и распространяет лживую информацию о положении журналистов в российском Крыму. Об этом заявил в понедельник в Вене председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности".

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По его словам, вместо того, чтобы дискуссия проходила в конструктивном формате, представитель Украины задает агрессивный тон и распространяет лживую информацию. "Я ответственно заявляю как председатель Союза журналистов Севастополя, что ни один журналист у нас не погиб, никого у нас не похищали", - сказал он.

"Агрессивный тон представителя Украины меня удивил, аплодисменты после ее выступления меня разочаровали. Мы говорим сегодня о дезинформации и фейковых новостях. Так вот, на мой взгляд, ее выступление (представителя Украины) вполне можно назвать фейком. Особенно, что касается вопросов о ситуации со средствами массовой информации в Крыму и Севастополе", - добавил Горбачев.

Российский журналист при этом предложил "организовать специальное мероприятие в Севастополе, чтобы люди смогли ознакомиться с ситуацией на месте". Выступление было прервано модератором дискуссии, но она пообещала предоставить слово в конце дня.

Участники двухдневной конференции ОБСЕ обсуждают и высказывают рекомендации, касающиеся освещения конфликтов и войн, безопасности журналистов. Кроме того, на мероприятии поднимаются вопросы безнаказанности за преступления против работников средств массовой информации, возможности доступа к информации в зонах конфликтов, противодействия дезинформации, пропаганде и распространению ложных новостей. Основное внимание уделено кризису на Украине. ТАСС на конференции представляет первый заместитель генерального директора агентства Михаил Гусман.

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