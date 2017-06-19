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Роскомнадзор предупредил более 100 сайтов за незаконное распространение фильма Стоуна

Общество
19 июня, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Администрация 81 интернет-ресурса по требованию Роскомнадзора ограничила доступ к контенту

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор направил уведомления провайдерам и владельцам более 100 сайтов, распространяющих копии фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" с нарушением авторских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 103 интернет-сайтов, распространяющих копии фильма с нарушением авторских прав, - говорится в сообщении. - В настоящий момент администрация 81 интернет-ресурса самостоятельно по требованию Роскомнадзора ограничила доступ".

Премьера нового документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime. Премьерный показ завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

Права на показ фильма в России купил Первый канал, зрители смогут посмотреть четыре серии документальной ленты с 19 по 22 июня.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
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