Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскомнадзор предлагает создать в Госдуме рабочую группу по вопросам интернета

Общество
19 июня, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

По мнению главы ведомства Александра Жарова, площадка комитета "равноудалена от всех участников процесса - бизнес-сообщества, органов исполнительной власти"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил создать рабочую группу при комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которая бы помогла решить вопросы, возникающие у представителей интернет-отрасли и законодателей. Об этом он сказал в понедельник на заседании комитета.

Читайте также новости по теме:
Регулирование интернета в России
© Сергей Бобылев/ТАСC

Лига безопасного интернета поддержала законопроект о запрете анонимайзеров

Минкомсвязь подготовила проект закона с требованиями к оборудованию для "пакета Яровой"

Роскомнадзор не заинтересован в блокировке Telegram

Глава Роскомнадзора отметил, что проблемы, которые возникают между операторами связи и медийными компаниями, интернет-компаниями, провайдерами и органами власти, отвечающими за правоприменение, очевидно, требуют обсуждения. "Именно поэтому я вышел с инициативой и попросил Леонида Леонидовича (Левина, председателя профильного комитета - прим. ТАСС) сделать постоянно действующую рабочую группу для обсуждения этих вопросов, причем именно на площадке комитета", - сказал он.

По мнению Жарова, площадка комитета "равноудалена от всех участников процесса - бизнес-сообщества, органов исполнительной власти". "Поэтому выступаю с предложением создать постоянно действующую рабочую группу на площадке комитета, и те проблемы, которые возникают с реализацией единого реестра запрещенной информации, реализацией новых законодательных инициатив в достаточно регулярном ключе обсуждать на площадке комитета", - сказал глава Роскомнадзора.

В свою очередь, Левин поддержал это предложение. "Мы только "за", потому что мы как законотворцы заинтересованы, чтобы те законы, которые мы принимаем, были технологически реализуемы и с технической стороны, и с правовой. Поэтому здесь крайне важно держать руку на пульсе - если мы понимаем, что нужна корректировка законодательства, если отрасль это подтверждает, то у нас здесь есть все полномочия, чтобы такие решения принимать самостоятельно", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование интернета в России
Персоны
Жаров, Александр Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
Причиной столкновения поезда с электричкой у Курского вокзала стал отказ стрелки
6
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
7
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама