Роскомнадзор предлагает создать в Госдуме рабочую группу по вопросам интернета

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил создать рабочую группу при комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которая бы помогла решить вопросы, возникающие у представителей интернет-отрасли и законодателей. Об этом он сказал в понедельник на заседании комитета.

Глава Роскомнадзора отметил, что проблемы, которые возникают между операторами связи и медийными компаниями, интернет-компаниями, провайдерами и органами власти, отвечающими за правоприменение, очевидно, требуют обсуждения. "Именно поэтому я вышел с инициативой и попросил Леонида Леонидовича (Левина, председателя профильного комитета - прим. ТАСС) сделать постоянно действующую рабочую группу для обсуждения этих вопросов, причем именно на площадке комитета", - сказал он.

По мнению Жарова, площадка комитета "равноудалена от всех участников процесса - бизнес-сообщества, органов исполнительной власти". "Поэтому выступаю с предложением создать постоянно действующую рабочую группу на площадке комитета, и те проблемы, которые возникают с реализацией единого реестра запрещенной информации, реализацией новых законодательных инициатив в достаточно регулярном ключе обсуждать на площадке комитета", - сказал глава Роскомнадзора.

В свою очередь, Левин поддержал это предложение. "Мы только "за", потому что мы как законотворцы заинтересованы, чтобы те законы, которые мы принимаем, были технологически реализуемы и с технической стороны, и с правовой. Поэтому здесь крайне важно держать руку на пульсе - если мы понимаем, что нужна корректировка законодательства, если отрасль это подтверждает, то у нас здесь есть все полномочия, чтобы такие решения принимать самостоятельно", - сказал он.