Сотни сельских домов и придомовых территорий подтоплены в НАО

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НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /ТАСС/. Около 200 домов и более 300 придомовых территорий подтоплены в Великовисочном, Пустозерском и Приморско-Куйском сельсоветах Ненецкого автономного округа (НАО), сообщает пресс-служба окружной администрации.
"В Великовисочном сельсовете... подтоплена 281 придомовая территория, 174 жилых дома, в которых проживают 427 человек, в том числе 98 детей. На данный момент эвакуировано 26 человек, включая 11 детей. Все они размещены у родственников. Подтоплено шесть социально значимых объектов", - говорится в сообщении.
На территории сельсовета в понедельник работает группировка окружной подсистемы РСЧС (единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - прим. ТАСС) в количестве 46 человек, 16 единиц техники, в том числе девять плавсредств.
В селе Оксино Пустозерского сельсовета в понедельник в зону подтопления попали 38 придомовых территорий и один жилой дом. На территории муниципалитета работает общая группа региональной подсистемы РСЧС по контролю за паводковой ситуацией в составе пяти человек и трех единиц техники. На случай неблагоприятного развития ситуации есть два пункта временного размещения, готовые принять у себя 34 человека.
В поселке Красное Приморско-Куйского сельсовета подтоплены придворовые территории 17 домов, в них проживает 31 человек, в том числе семь детей. С понедельника в нем начал действовать режим повышенной готовности.
Как сообщил ТАСС заместитель губернатора НАО Алексей Еремеев, в Нарьян-Маре высок риск подтоплений, ситуация непрерывно контролируется.
"Подтоплений жилого сектора пока нет, есть подтопления объектов инфраструктуры, в первую очередь автомобильных дорог. Все мобилизационные работы проведены в полном объеме, ГО и ЧС работает в режиме онлайн", - сказал Еремеев. По его словам, в случае, если режим ЧС будет объявлен в Нарьян-Маре, то он будет введен по всему региону.