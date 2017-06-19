Специалисты восстановят пострадавший от урагана некрополь Донского монастыря в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют к следующему году начать комплексные восстановительные работы восьми надгробий некрополя Донского монастыря, которые пострадали от шквала 29 мая. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства столицы.

"По всем этим памятникам на сегодня выполнена фиксация, проведены подготовительные работы для объявления конкурсных процедур. В этом году будут выполнены проекты реставрации восьми объектов, по некоторым из них, возможно, проведут противоаварийные работы - там, где это необходимо. И уже в следующем году состоятся комплексные реставрационные работы по всем объектам", - сообщил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Комиссия обнаружила, что ударом дерева снесло с постамента стелу надгробия купца Ивана Гайдина, также была повалена гранитная стела военного историка Николаю Кровякову и расколота главка каменной часовенки на захоронении Ивана Ощепкова.

Кроме того, пострадали ограда памятника Антонине Самариной (Трубецкой), часовенка из черного гранита на могиле почетного гражданина Ивана Колчина, часовенка на могиле доктора Алексея Струкова и тимпан из черного гранита с крестом и мозаикой на захоронении купца Александра Спиридонова.

Отмечается, что всего майский ураган повредил более 12 исторических объектов культурного наследия. Среди них дом XIX века в Хитровском переулке и Славяно-греко-латинская академия на Никольской улице. Больше всего от стихии пострадал ансамбль Новоспасского монастыря на Крестьянской площади.

29 мая на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с. По данным властей, в результате в Московском регионе погибли 16 человек, десятки получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, в столице было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, 1939 автомобилей.

В ликвидации последствий удара стихии в столице были заняты 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.