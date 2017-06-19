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Яблоневый сад в память об Алексее Баталове посадят на его малой родине во Владимире

Общество
19 июня, 20:19 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Пресс-секретарь горадминистрации Александр Карпилович сообщил, что руководство города считает эту инициативу "благородной идеей"

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ВЛАДИМИР, 19 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Общественность города Владимира выступила с идеей увековечить память об актере Алексее Баталове, посадив яблоневый сад в центре города, где он родился. Руководство города считает эту инициативу "благородной идеей" и обещает оказать поддержку в создании Баталовского сада, сообщил в понедельник пресс-секретарь горадминистрации Александр Карпилович.

"Тема абсолютно благородная. Алексей Баталов - не просто великий актер, но и человек, который непосредственно связан с городом Владимир", - сказал собеседник агентства.

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В ночь на 19 июня в интернете появилась петиция в адрес руководства Владимирской области и города Владимир с просьбой поддержать идею об открытии на центральной улице города яблоневого Баталовского сада. "Предлагаем создать здесь Сад Алексея Баталова. Яблони, посвященные незабываемым ролям, станут замечательным памятником артисту", - говорится, в частности, в петиции.

Ранее губернатор Владимирской области Светлана Орлова озвучила идею проведения в регионе кинофестиваля памяти Алексея Баталова.

Народный артист СССР Алексей Баталов был похоронен в понедельник на Преображенском кладбище в Москве рядом с могилой матери. Он скончался 15 июня на 89-м году жизни.

Актер родился 20 ноября 1928 года во Владимире в семье актеров Московского художественного театра Владимира Баталова и Нины Ольшевской. Народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989), актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова; 1953-1957) снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и других.

Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).

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