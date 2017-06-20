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Экологи перенесли редкие растения из зоны затопления строящейся Нижне-Бурейской ГЭС

Общество
20 июня, 3:50 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 20, июня. /ТАСС

По словам пресс-секретаря ГЭС Ирины Коренюк, несколько сотен экземпляров краснокнижных растений перенесены на территорию Бурейского природного парка

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июня. /ТАСС/. Экологи завершили работы по переносу редких видов растений из зоны затопления строящейся Нижне-Бурейской гидроэлектростанции в Амурской области, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь ГЭС Ирина Коренюк.

"Несколько сотен экземпляров четырех краснокнижных видов растений (двух видов папоротников и двух видов цветковых растений), места обитания которых попадают в зону затопления, перенесены на новый участок на территории Бурейского природного парка. Этот участок подобран с учетом максимального соответствия микроклиматическим условиям естественных мест произрастания редких растений", - сказала Коренюк.

Она отметила, что работа экологов была организована по инициативе и при непосредственном участии сотрудников Нижне-Бурейской ГЭС. Эта операция стала последней в ряду нескольких подобных, проведенных в течение трех лет перед заполнением ложа водохранилища: уже в этом сезоне планируется подъем уровня водохранилища до проектной отметки.

"Постоянные наблюдения, которые ведутся за растениями, интродуцированными в прошлые годы, показывают, что выбранная тактика спасения редких и эндемичных растений себя оправдала. На новом месте они прижились и даже начали давать семена и споры", - добавила пресс-секретарь.

Пересадка растений из зоны затопления в нижний бьеф строящейся гидростанции - лишь один аспект совместных действий экологов и энергетиков. Отвлечение животных из зоны затопления строительством подкормочных площадок, создание искусственных гнезд для редких видов птиц, операция "Мазай" по предотвращению гибели животных во время затопления - вот далеко не полный список мер, предпринятых для минимизации воздействия строительства ГЭС на природу.

Приоритетный проект

Нижне-Бурейская ГЭС - вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции - 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1,65 млрд кВт/ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС.

Строительство ГЭС, которая, в частности, будет снабжать электроэнергией космодром Восточный и Эльгинское месторождение, ведется с 2010 года. Сооружение станции является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы холдинга "Русгидро".

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