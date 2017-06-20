На Чукотке открылась навигация через Анадырский лиман, соединяющий Анадырь с аэропортом

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АНАДЫРЬ, 20 июня. /ТАСС/. На Чукотке после зимы возобновлена навигация через Анадырский лиман, который разделяет город Анадырь и единственный в том районе аэропорт в поселке Угольные копи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.
"Открылась навигация для маломерных судов в акватории Анадырского лимана. Перед каждым плаванием судоводителям необходимо уточнять прогноз погоды, проверять запасы топлива и комплектацию оснащения судна. В обязательном порядке все находящиеся в лодке должны быть в спасательных жилетах", - говорится в сообщении.
Вместе с навигацией маломерного флота 20 июня открылась и пассажирская навигация по лиману на пассажирском катере "Камчатка".
"Рейсы между Анадырем и Угольными копями будут выполняться шесть раз в день в будни, дважды в субботу и один раз в воскресенье", - сообщили в диспетчерской службе "Анадырского морского порта".
Ежегодно катер "Камчатка" по Анадырскому лиману перевозит свыше 20 тыс. пассажиров.
Анадырский лиман является частью Анадырского залива Берингова моря и разделяет город Анадырь и поселок Угольные Копи, в котором находится единственный в том районе аэропорт "Угольный". Автомобильная дорога между этими населенными пунктами отсутствует. Поэтому зимой добраться из города к авиаузлу и обратно можно по ледовой переправе, которая, как правило, действует с февраля по апрель, летом сделать это можно на пассажирском катере, а весной и осенью, когда навигация закрыта, только с помощью вертолетов.