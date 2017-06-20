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Три района Сахалина благоустроят в рамках нацпроекта "ЖКХ и городская среда"

Общество
20 июня, 6:12 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 20, июня. /ТАСС

На эти цели регион получил федеральную субсидию в 70 млн рублей. Еще 190 млн рублей выделено из областной казны

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Три района Сахалинской области стали пилотными и получили финансирование работ по благоустройству в рамках всероссийского национального проекта "ЖКХ и городская среда". Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Средства на финансирование проекта выделяют бюджеты трех уровней - федерального, регионального и муниципального. Регион получил федеральную субсидию в 70 млн руб. Еще 190 млн руб. выделено из областной казны. Денежные средства направлены в три сахалинских района - Южно-Сахалинск, Корсаковский и Невельский городские округа", - говорится в сообщении.

План благоустройства уже сверстан. В Южно-Сахалинске отремонтируют четыре дворовые территории, три сквера. В Невельске - шесть дворовых территорий и набережную. В Корсакове обустроят въезд в город, один сквер и четыре двора.

"Следующий этап в реализации проекта охватит пятилетний период - с 2018 по 2022 годы. В Сахалинской области будут утверждены и начнут действовать региональная и муниципальные программы по формированию современной городской среды. Они объединят широкий перечень мероприятий по ремонту дворовых территорий, обустройству детских и спортивных площадок, парков и скверов, а также других общественных пространств", - сообщила пресс-служба.

Ранее ТАСС сообщал, что государство выделит 27,2 млрд руб. на реализацию проекта "ЖКХ и городская среда". Одна из ключевых задач программы, рассчитанной на пять лет - создание комфортной городской среды. В ней будут участвовать более 12 тыс. муниципалитетов (т.е. все муниципалитеты с населением от 1 тыс. жителей). В этом году опробовать программу решено в ряде пилотных регионов, а в период с 2018 по 2022 годы под нее попадут все субъекты страны.

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