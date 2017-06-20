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Оранжерею в московском парке "Сокольники" отреставрируют в 2019 году

Общество
20 июня, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

После окончания работ, здание, которое является частью комплекса дачи Ивана Лямина, будет именно таким, каким было когда-то, отметил директор парка Андрей Лапшин

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Столичные власти начнут реставрацию заброшенной оранжереи в парке "Сокольники" в 2019 году. Как рассказал порталу m24.ru директор парка Андрей Лапшин, оранжерея является частью комплекса дачи Лямина, построенной в 1857 году и являющейся объектом культурного наследия.

"Реставрация будет в одном из зданий комплекса, когда-то там располагалась большая оранжерея с башней. <…> Его мы и планируем отреставрировать, это будет общественное место, к нему будут восстановлены дорожки. Поскольку это будет не какой-то капитальный ремонт, а именно реставрация, поэтому здание получится именно таким, каким было когда-то", - цитирует портал слова Лапшина.

Сообщается, что здание сделают доступным для людей с ограниченными возможностями и проложат новые инженерные коммуникации. В отреставрированной оранжерее также появится Wi-Fi.

Как отмечается на сайте проекта столичной мэрии "Узнай Москву", дача Ивана Лямина - статского советника, члена и председателя комиссии по благоустройству "Сокольников" - один из самых старых и наиболее сохранных жилых дачных комплексов в парке "Сокольники".

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